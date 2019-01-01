Крупнейший в Европе конноспортивный комплекс отремонтирует победитель торгов

Победитель аукциона сделает Битцу лучшей конноспортивной базой в Европе. Об этом стало известно в рамках публичного слушания закупки, которое прошло при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной политике на площадке Московской торгово-промышленной палаты.

Предстоящую закупку на выполнение работ по ремонту конноспортивных полей обсудили представители заказчика и бизнес-сообщества в рамках проекта «Биржа торгов».

Согласно аукционной документации, победителю электронного аукциона предстоит выполнить ремонтные работы на полях для конных состязаний школы «Битца» впервые за 40 лет, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Жемчужина конного спорта в России - школа "Битца" - является крупнейшим в Европе конноспортивным комплексом, и поставщику, выигравшему в процедуре, доверят самое важное – создать комфортную инфраструктуру для спортсменов и лошадей. Ему предстоит отремонтировать поля для конных состязаний, настроить систему полива газона, а также обеспечить безопасность лошадей во время выгула», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Надежду на то, что подрядчик качественно подойдет к выполнению работ, выразил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

«Школа "Битца" неслучайно была построена в 70-х годах прошлого века в Чертаново. В то время район был малонаселен, и участники предстоящей Олимпиады-80 могли рассчитывать на полное спокойствие во время занятий и отсутствие посторонних шумов, которые могли напугать лошадей. И хотя с того времени прошло уже почти 40 лет, комфорт и безопасность спортсменов и лошадей все еще остаются для нас на первом месте. Предстоящая закупка – лишь часть программы комплексного благоустройства территории школы, которая превратит "Битцу" в одну из лучших конноспортивных баз в Европе. Поэтому нам хотелось бы видеть в качестве участников будущих процедур добросовестных и профессиональных подрядчиков», - говорит Алексей Кондаранцев.

Он добавил, что победитель электронного аукциона сможет поэтапно выполнять все работы, предусмотренные условиями контракта. На их полное завершение отводится 90 дней.

Работы будут проводиться на территории ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, расположенного по адресу: Балаклавский проспект, владение 33.

Начальная цена контракта – 121 миллион рублей.

