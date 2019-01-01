Конкуренцию на товарных рынках Москвы назвали стабильной

Совместная работа органов исполнительной власти Москвы и столичного ФАС позволит расширить присутствие бизнеса на товарных рынках.

Вопросы развития конкуренции в столице обсудили в ходе рабочего совещания представители Департамента города Москвы по конкурентной политике, Московского УФАС России и Главного контрольного управления Москвы.

Создание прозрачной конкурентной среды возможно только в случае комплексной реализации мер, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции, который был разработан ФАС России, а также стандартом развития конкуренции в субъектах РФ, считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Оба документа формируют системный подход к оценке конкуренции в различных сферах деятельности, выделяют опорные точки развития. Для создания атмосферы успешного предпринимательского соперничества необходимо постоянно обмениваться опытом, будь то в рамках информирования о текущем состоянии товарных рынков, или во время проведения обучающих мероприятий для представителей бизнеса или заказчика. Упростить все процессы можно при объединении усилий и синхронизации этих нормативных документов», - говорит Геннадий Дёгтев.

Совместная работа столичного ФАС и городских органов исполнительной власти уже во многом повлияла на то, что Москва стала одним из тех регионов, где наблюдается стабильная конкуренция во многих сегментах, считает руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.

«Говорить о конкретных крупных проблемах на рынке Москвы пока не приходится. В столице сегодня наблюдается стабильная конкуренция. Однако это не повод расслабляться, поэтому мы всегда держим руку на пульсе и следим за ситуацией. При этом методики, по которым оценивается состояние конкуренции на разных товарных рынках, постоянно дополняются. И мы будем оперативно доводить до сведения Москвы корректировку этих методик с учетом региональной специфики», - говорит Армен Ханян.

Внедрение системы антимонопольного комплаенса в работу столичных органов исполнительной власти помогает предотвращать возникновение проблемных ситуаций и выявить наиболее частые риски, связанные с нарушением антимонопольного законодательства. Это важнейшая задача, выделенная в рамках Национального плана развития конкуренции, говорит министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«В их числе - нарушения при проведении закупок, совершение различных действий или бездействий, ведущих к ограничению конкуренции. На основе этой разработанной типовой карты рисков было проведено ранжирование органов исполнительной власти Москвы. Результаты этой работы показали, что 78 процентов из них относятся к низкой категории риска, а значит их действия не требуют возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства», - добавил Евгений Данчиков.

В рамках мероприятия участники договорились и дальше проводить комплексную работу по развитию конкуренции в Москве: делиться информацией, проводить совместные мероприятия для всех участников рынка.

