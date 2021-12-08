Коммерческие объекты на юго-западе Москвы продадут в ходе открытого аукциона

Стали известны условия открытого аукциона по продаже коммерческой недвижимости на юго-западе Москвы.

Объявление об аукционе, который пройдет в электронной форме, разместил Департамент по конкурентной политике.

Начальная стоимость помещения площадью немногим более 30 кв.м., расположенного по адресу: Севастопольский проспект, дом 32, чуть выше 4 млн рублей.

Стартовая цена объекта площадью 46 кв.м. на 2-й Кабельной улице, дом 4 - почти 6 млн рублей.

Приём заявок по этим лотам - до 20 января 2022 года.

Ещё больше предложений на инвестпортале Москвы.

