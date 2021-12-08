Коммерческие объекты на юго-западе Москвы продадут в ходе открытого аукциона
Стали известны условия открытого аукциона по продаже коммерческой недвижимости на юго-западе Москвы.
Объявление об аукционе, который пройдет в электронной форме, разместил Департамент по конкурентной политике.
Начальная стоимость помещения площадью немногим более 30 кв.м., расположенного по адресу: Севастопольский проспект, дом 32, чуть выше 4 млн рублей.
Стартовая цена объекта площадью 46 кв.м. на 2-й Кабельной улице, дом 4 - почти 6 млн рублей.
Приём заявок по этим лотам - до 20 января 2022 года.
Ещё больше предложений на инвестпортале Москвы.
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