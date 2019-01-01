Китайцы инвестируют в развитие ТПУ «Мичуринский проспект»

Китайская корпорация CRCC и АО «Мосинжпроект» подписали соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Китайские специалисты будут участвовать в проектировании ТПУ «Мичуринский проспект», — уточнил Хуснуллин и отметил, что благодаря корпорации CRCC, которая ведёт строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, привлечение проектировщиков и инженеров этой компании позволит сократить сроки работ на объекте.

«Компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор», — добавил замминистра.

Отмечается, что пассажиропоток ТПУ «Мичуринский проспект» составит около 50 тыс. человек в «часы пик». Технологическая часть ТПУ объединит открытую в прошлом году станцию «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии метрополитена и строящуюся одноименную станцию Большой кольцевой линии столичной подземки. Сюда же подведут маршруты наземного городского общественного транспорта.



