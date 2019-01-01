Кемеровская область заключила 1700 контрактов через портал поставщиков

Более 200 заказчикам и предпринимателям Кемеровской области рассказали о возможностях портала поставщиков в ходе семинаров, которые прошли в Кемерово и Новокузнецке.

Кемеровская область стала одним из первых российских регионов, присоединившихся к порталу поставщиков, и уже может заявить о значимых результатах при проведении закупок малого объёма, сообщил начальник департамента контрактной системы Кемеровской области Евгений Хлебунов.

«1700 контрактов на общую сумму 158,1 миллионов рублей заключила Кемеровская область на портале поставщиков за год работы с этим интернет-ресурсом. В закупках малого объёма участвовали порядка 500 поставщиков, в основном, представители малого и среднего предпринимательства. Регион ощутил положительные эффекты и намерен продолжить еще более активно привлекать малый бизнес на рынок закупок малого объема», — рассказал Хлебунов.

Портал поставщиков позволяет упростить закупочный процесс для всех участников и создать благоприятный экономический климат в регионе благодаря открытой конкуренции, сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Использование возможностей портала поставщиков стало возможно не только в Москве, но и в других регионах России. На сегодняшний день о сотрудничестве с порталом заявили уже 33 российских региона. Кемеровская область одной из первых подключилась к этому ресурсу. Наряду с представителями малого бизнеса на интернет-ресурсе зарегистрированы более 400 кемеровских заказчиков. Простой и доступный функционал портала позволяет перейти на электронный процесс контрактования, оптимизировать расходы бюджетных средств и обеспечить рост конкуренции в регионе», — уточнил Дёгтев.

Он отметил, что интерес к работе через портал поставщиков стали проявлять муниципалитеты.

«Начав сотрудничество на уровне субъектов, мы увидели интерес со стороны муниципалитетов. В частности, в настоящее время переговоры идут с муниципалитетами Кемерово и Новокузнецка», — сказал Дёгтев.

Напомним, правительство Москвы и Кемеровская область подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в мае 2018 года.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма Правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.



