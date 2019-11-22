К процедурам закупок привлекли производителей

Порядка 500 специалистов приняли участие в отраслевой конференции «Контрактная система столицы: Вектор перемен» в Москве. Мероприятие прошло в рамках масштабного городского проекта Дни московской конкуренции, организатором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Одна из ключевых тем конференции – повышение открытости рынка закупок для всех участников. Одним из факторов, способствующих этому становится публичное представление закупок – формат открытого диалога между заказчиками и поставщиками, которые в этом году опробовала Москва.

По ряду процедур, рассмотренных на этих мероприятиях, удалось достичь значимых результатов, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«За пять месяцев в публичных представлениях приняли участие представители 300 компаний и 45 московских заказчиков. Важное преимущество формата – привлечение к участию в ряде закупок прямых производителей, а также расширение пула участников аукционов. На начальном этапе проект охватывал процедуры объемом свыше 100 миллионов рублей, затем по просьбам малого бизнеса и общественных организаций ценовая планка снизилась до 3 миллионов рублей. Перспектива на следующий год – сделать формат публичного представления закупок постоянно действующим», - сказал Дёгтев.

Его поддержал министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Рынок насыщен посредниками, и они создают проблемы для здоровой конкуренции, поскольку у них нет серьезных обязательств. Публичное представление закупок – цивилизованное общение с бизнесом. По определенной закупке собираются добросовестные предприниматели, и город получает качественную обратную связь. Например, в случаях поставок топлива благодаря публичному представлению был скорректирован перевод тонн в литры. Такие встречи позволяют сделать рынок более конкурентным. Постоянный диалог с бизнесом – строится не на основе разовых встреч, и практику публичного представления закупок надо расширять и с точки зрения большего количества процедур и сфер», - считает Данчиков.

Отдельно затронута тема реализации Национального плана по развитию конкуренции на товарных рынках. Участникам рассказали о том, что столица уже выполнила показатели по абсолютному большинству направлений, определенных стандартом до 2020 года. Обновляя «дорожную карту» до 2022 года, Москва планирует включить в нее дополнительные перечни рынков, важных для развития мегаполиса. В обновленный список вошли еще 7 социально-значимых рынков. Среди них – рынки вычислительной техники и программного обеспечения, медицинского и свето-технического оборудования, рынки полиграфии и печати, транспортных и клининговых услуг.



