Искусственный интеллект будет контролировать сотрудников ЖКХ в Москве
Системы искусственного интеллекта, которые с помощью сети видеокамер будут контролировать работу сотрудников ЖКХ, установят в Москве. Как утверждают специалисты, новое оборудование позволит выявлять неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением и вандализм.
По мнению экспертов, интеллектуальное видеонаблюдение позитивно влияет на работу городских служб. Искусственный интеллект со временем сможет выявлять не только их огрехи, но и, например, граждан, выбрасывающих мусор в неположенных местах.
На этой неделе департамент города Москвы по конкурентной политике согласовал и опубликовал эту закупку. Заказчиком является столичный департамент информационных технологий.
Его специалисты сообщили, что Москва уже два года использует нейронную сеть в городской системе видеонаблюдения, чтобы находить для операторов Центра фиксации нарушений потенциальные изъяны.
По данным конкурсной документации, стартовая цена контракта — 80 млн рублей. Согласно условиям, нейронная сеть, расположенная на стороне исполнителя проекта, должна выявлять огрехи в работе коммунальщиков, анализируя изображение с городских камер видеонаблюдения — пользоваться этими данными смогут сотрудники московского ГКУ «Новые технологии управления» и «иные лица, в компетенцию которых входит фиксация нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Речь идет о 110 тысячах камер видеонаблюдения, установленных на входных группах и преимущественно во дворах.
Согласно задачам, указанным в конкурсной документации, без участия человека искусственный интеллект должен распознавать 12 типов нарушений. Среди них — складирование («навалы») снега на газонах, тротуарах и проезжей части, неубранная наледь на скамейках и пешеходных дорожках, неочищенные от снега детские площадки. Среди того, за чем должна следить нейронная сеть, фигурируют незаконно нанесенные на стены граффити, выбоины и ямы на дорогах, переполненные мусорные контейнеры и даже неудовлетворительно содержащиеся цветники перед домами.
После предварительного обучения нейронная сеть начинает анализировать скриншоты с камер городской системы видеонаблюдения, фиксируя на каждом из них признаки наличия или отсутствия нарушения. Операторам передаются только те изображения, на которых искусственный интеллект выявил потенциальные недочеты.
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