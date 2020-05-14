Инвесторы вложат в производство детского питания в Москве более 2 млрд рублей

С 2022 года в течение восьми лет компания «Вимм-Билль-Данн» будет производить и поставлять городу продукты для детей и кормящих женщин. Всего 38 наименований продуктов, в том числе молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог и кефир.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, реализация офсетных контрактов - это один из положительных примеров государственно-частного партнерства. Кроме того, в нынешних условиях это еще один шанс для бизнеса наладить производство на территории столицы.

«Поставщик получает многочисленные льготы и меры поддержки от города: от земельных участков для размещения своего производства до снижения налогов. Для горожан это новые рабочие места. На модернизацию, создание или освоение такого производства поставщику отводится 48 месяцев с даты подписания контракта», - сказал Щербаков.

Москва также планирует заключать офсеты в таких отраслях, как транспорт, техника и материалы для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.





