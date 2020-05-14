Инвесторы вложат в производство детского питания в Москве более 2 млрд рублей
Москва подпишет первый офсетный контракт в пищевой промышленности. В его рамках в создание и модернизацию производства продуктов питания для детей и кормящих женщин в столице будет вложено не менее 2,1 млрд рублей. Победителем конкурса на право заключения такого контракта стала компания «Вимм-Билль-Данн». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это четвертый офсетный контракт: первые два были заключены в фармацевтике, по третьему создается импортозамещающее производство медизделий для стомированных больных. Объем инвестиций по ним составляет 9,8 млрд рублей.
С 2022 года в течение восьми лет компания «Вимм-Билль-Данн» будет производить и поставлять городу продукты для детей и кормящих женщин. Всего 38 наименований продуктов, в том числе молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог и кефир.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, реализация офсетных контрактов - это один из положительных примеров государственно-частного партнерства. Кроме того, в нынешних условиях это еще один шанс для бизнеса наладить производство на территории столицы.
«Поставщик получает многочисленные льготы и меры поддержки от города: от земельных участков для размещения своего производства до снижения налогов. Для горожан это новые рабочие места. На модернизацию, создание или освоение такого производства поставщику отводится 48 месяцев с даты подписания контракта», - сказал Щербаков.
Москва также планирует заключать офсеты в таких отраслях, как транспорт, техника и материалы для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.
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