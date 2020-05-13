Исследование: Москва единственная в мире применила широкий пакет мер поддержки бизнеса

Российская столица стала единственным крупным городом в мире, который активировал собственную широкомасштабную программу поддержки бизнеса наряду с федеральной на фоне пандемии коронавируса. Такой вывод сделали эксперты международной консалтинговой компании Ernst&Young.

Отмечается, что собственная программа Москвы состоит из трёх пакетов мер поддержки. Их цель – оказать помощь конкретным категориям пострадавших компаний в преодолении непростого периода, а также способствовать восстановлению бизнеса после отмены ограничительных мер. При том, что в целом по России пока принято к исполнению два пакета экономических антикризисных мер.

Эксперты констатируют, что дополнительные шаги на уровне мегаполиса азрабатываются в редких случаях, передает ТАСС. По их оценке, преимущество московского пакета мер - в комплексности и гибкости. Он даёт возможность пострадавшим компаниям подобрать индивидуальный набор инструментов для преодоления периода ограничений.

Так, по оценке заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, отсрочки по налогам в столице РФ получат около 11,5 тысяч предприятий, торговый сбор смогут не платить почти 26 тысяч компаний. При этом он не исключил принятия дополнительных мер поддержки в зависимости от ситуации.

Москва определила 16 отраслей которые оказались в зоне риска, расширив таким образом федеральный список, состоящий из 14 отраслей. Для компаний из этих сфер предусмотрен пакет помощи с гибкой настройкой под задачу каждого предприятия. Кроме того, в российской столице, как и в большинстве городов мира, оказывается информационная поддержка компаниям. Запущен центр поддержки экономики, горячая линия для бизнеса, спецпортал помощи предпринимателям и система бесплатных тренингов.

