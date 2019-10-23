Интернет-травлю предлагают наказывать штрафами

В рамках V юбилейного форума «Безопасная столица» обсуждалась возможность внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы закрепить в правовом поле понятие кибербуллинг (интернет-травля) и юридическую ответственность за данную деятельность.

За прошедшие 9 месяцев более, чем в 20 российских регионах выросло количество ЧП, последовавших после систематической травли или оскорблений несовершеннолетних в Интернете. Причем речь идет не об обыкновенной грубости в сети, а об эпизодах, в которых происходила многократная и целенаправленная травля жертвы с вовлечением широкой общественности в сети. В прошлом году зафиксировано свыше 800 резонансных эпизодов с тысячными охватами аудитории в социальных сетях.

Как пояснил НСН представитель руководства Гильдии НСБ Павел Сорокин, «правовая коллизия, на сегодня состоит в том, что феномена сетевой травли и какой-либо ответственности за нее в России пока нет. Мы считаем, что нужно реализовать предложение Молодежного парламента и добавить в действующий Кодекс об административных правонарушениях дополнительное толкование травли в Интернете».

