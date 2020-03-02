Интерес к недвижимости на северо-востоке Москвы вырос вдвое

Северо-Восточный административный округ Москвы стал лидером по количеству желающих арендовать у города нежилые помещения. Об этом по итогам первых двух месяцев 2020 года рассказали в столичной мэрии.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, из 500 претендентов на аренду 136, то есть практически каждый четвёртый, проявили интерес к объектам на северо-востоке города. Это вдвое больше, чем в начале 2019 года, когда СВАО не входил даже в топ-5.

Повышенный интерес потенциальных арендаторов к нежилым помещениям на северо-востоке Москвы связывают с планами строительства жилых и коммерческих объектов. В частности, речь идёт о промзоне «Бескудниково», где после реорганизации должны появиться жилые комплексы, детские сады и многофункциональные центры.

Более 90% участников торгов за помещения в СВАО – представители малого и среднего бизнеса, добавили в Департаменте города Москвы по конкурентной политике. Предпринимателей привлекают доступная цена: в среднем с начала года стартовая арендная ставка в округе составила около 3 тысяч рублей за квадратный метр, уточнил глава Департамента Иван Щербаков.

