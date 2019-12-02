Инновационный кластер Москвы объединил 400 компаний

Порядка 400 компаний зарегистрированы в новом Московском инвестиционном кластере. Регистрацию предприятия прошли в электронном виде на IT-платформе. Чтобы стать резидентом кластера, необходимо иметь лишь усиленную электронно-цифровую подпись. Критерии инновационности для предприятий пока не установлены, рассказали НСН в Московской торгово-промышленной палате.

Единый сетевой портал объединяет множество сервисов, необходимых предпринимателям. Платформа позволяет соединить компании из разных секторов - образование, наука, производство, бизнес, IT. Кроме того, она даёт возможность для старта и развития бизнеса. Каждый участник уже сейчас может с помощью кластера найти помещение для аренды, инвестиции в свой проект или даже нужную технологию на бирже патентов, подобрать подходящие меры поддержки бизнеса. Задача максимум, которую ставят власти города перед кластером – объединить всех, кто работает в сфере высоких технологий: учёных, изобретателей, производителей; стать площадкой для обмена идеями, поиска партнёров и поддержки стартапов, открыть новые возможности для выхода на международный рынок.

О возможностях недавно созданного Московского инвестиционного кластера узнали члены комитета Московской торгово-промышленной палаты по промышленной и инвестиционной политике, а также резиденты технопарков и технополисов.

