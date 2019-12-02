«Ингосстрах» предлагает своим клиентам новую «Высоту»

Компания «Ингосстрах» запустила коалиционную программу лояльности «Высота». Её масштабная реализация началась в октябре нынешнего года, охватив на сегодняшний день более 65 тысяч человек.

Программа лояльности «Высота» разработана после тщательного изучения потребностей клиентов. Опрос клиентов СПАО «Ингосстрах» с целью оценки их отношения к программам лояльности в страховании провёл исследовательский холдинг Romir. Согласно его результатам, 94% клиентов считают необходимым наличие у страховой компании программы лояльности. Для 75% наличие программы лояльности окажет влияние на выбор страховой компании при следующей покупке полиса.

Запуск коалиционной программы лояльности на рынке страхования привлёк внимание клиентов «Ингосстраха», которые получили возможность накапливать баллы за покупки полисов добровольного страхования, за участие в акциях, а также от партнеров программы. Потратить баллы можно при покупке полисов добровольных видов страхования из расчета 1 балл = 1 рубль и получить выгоду до 70% от стоимости полиса. Также баллы можно использовать для получения нестраховых сервисов из широкого ассортимента товаров и услуг партнеров на сайте Высота.рф.

Директор по маркетингу компании «Ингосстрах» Даниил Проскурин в эфире НСН рассказал, что название «Высота» не случайно для компании, которая выходит на новый уровень обслуживания клиентов.

«Страхование – отрасль, затрагивающая большое количество сегментов жизни человека и способная оказывать сильное влияние на их качество. Именно поэтому «Ингосстрах» стремится обеспечить лучший пользовательский опыт своим клиентам, создавая комфортные условия для взаимодействия. И логическим продолжением наших усилий в данном направлении является запуск программы лояльности – она предлагает дополнительные возможности и сервисы, соответствующие стилю жизни клиентов. Нас не пугает выход за рамки страховых компетенций, так как мы понимаем, что за этим будущее – не просто предлагать услугу или продукт, но предоставлять клиенту полноценную экосистему. Неслучайно и название программы – мы хотим, чтобы вместе с нами клиент достигал новых вершин, при этом чувствуя спокойствие и надежность».