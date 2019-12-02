«Ингосстрах» предлагает своим клиентам новую «Высоту»
Компания «Ингосстрах» запустила коалиционную программу лояльности «Высота». Её масштабная реализация началась в октябре нынешнего года, охватив на сегодняшний день более 65 тысяч человек.
Программа лояльности «Высота» разработана после тщательного изучения потребностей клиентов. Опрос клиентов СПАО «Ингосстрах» с целью оценки их отношения к программам лояльности в страховании провёл исследовательский холдинг Romir. Согласно его результатам, 94% клиентов считают необходимым наличие у страховой компании программы лояльности. Для 75% наличие программы лояльности окажет влияние на выбор страховой компании при следующей покупке полиса.
Запуск коалиционной программы лояльности на рынке страхования привлёк внимание клиентов «Ингосстраха», которые получили возможность накапливать баллы за покупки полисов добровольного страхования, за участие в акциях, а также от партнеров программы. Потратить баллы можно при покупке полисов добровольных видов страхования из расчета 1 балл = 1 рубль и получить выгоду до 70% от стоимости полиса. Также баллы можно использовать для получения нестраховых сервисов из широкого ассортимента товаров и услуг партнеров на сайте Высота.рф.
Директор по маркетингу компании «Ингосстрах» Даниил Проскурин в эфире НСН рассказал, что название «Высота» не случайно для компании, которая выходит на новый уровень обслуживания клиентов.
«Страхование – отрасль, затрагивающая большое количество сегментов жизни человека и способная оказывать сильное влияние на их качество. Именно поэтому «Ингосстрах» стремится обеспечить лучший пользовательский опыт своим клиентам, создавая комфортные условия для взаимодействия. И логическим продолжением наших усилий в данном направлении является запуск программы лояльности – она предлагает дополнительные возможности и сервисы, соответствующие стилю жизни клиентов. Нас не пугает выход за рамки страховых компетенций, так как мы понимаем, что за этим будущее – не просто предлагать услугу или продукт, но предоставлять клиенту полноценную экосистему. Неслучайно и название программы – мы хотим, чтобы вместе с нами клиент достигал новых вершин, при этом чувствуя спокойствие и надежность».
Программа состоит из трёх уровней: «Монблан», «Эльбрус» и «Килиманджаро». Базовый уровень «Монблан» доступен сразу после регистрации и предусматривает начисление баллов в размере 3% от стоимости приобретаемых полисов. Уровни «Эльбрус» и «Килиманджаро» предоставляют их обладателям повышенные начисления – 3,75% и 4,5% соответственно, а также открывают им доступ к бесплатным сервисам от программы. Среди них полгода подписки в онлайн-кинотеатре, двухчасовая поездка на каршеринге, 8 электронных или аудиокниг, услуга по сезонному хранению шин, премиальный трансфер в аэропорт и другие сервисы. Список привилегий постоянно пополняется.
Уровень «Эльбрус» присуждается участнику по достижении порога суммы покупок в 20 тыс. рублей, «Килиманджаро» – 60 тыс. рублей, потраченных на приобретение полисов добровольного страхования.
Программа продолжает развиваться. До конца 2019 года в программе планируется запуск трэвел-витрины, которая позволит участникам получать или тратить ранее накопленные баллы при покупке авиабилетов или бронировании отелей по всему миру. Вместе с тем в ближайших планах по развитию программы лояльности «Высота» – запуск сотрудничества с банком. Совместная ко-брендовая карта предоставит участникам возможность быстрее накапливать баллы и получать дополнительные выгодные предложения в отдельных продуктовых категориях.
Серьёзные планы у компании на 2020 год. Среди наиболее значимых: активное развитие сотрудничества с партнерами из основных сфер бизнеса, где потребители совершают свои ежедневные покупки: супермаркеты, аптеки, АЗС, мобильная связь, сетевые магазины техники и одежды, запуск новых возможностей для накопления баллов, выгодные акции на страховые продукты, дополнительные привилегии для участников уровней «Эльбрус» и «Килиманджаро».
Уже при вступлении в программу участнику начисляется 200 приветственных баллов. Зарегистрироваться в программе можно на сайте Высота.рф. Ждем вас на «Высоте»!
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