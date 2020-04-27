Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» в 2020 году принял 6,5 тыс обращений
Более 6,5 тыс обращений поступило с начала 2020 года в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант». Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, самую высокую активность представители бизнеса проявляли в марте – в день поступало порядка 124 обращений. При этом, чаще всего люди интересуются возможностью участвовать в городских аукционах, отметил руководитель Департамента.
Взаимодействие с участниками московских торгов ведется в штатном режиме несмотря на ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Среднее время обработки одного запроса составляет около 2,5 минут.
Ранее НСН сообщала, что на Портале поставщиков за первый квартал 2020 года с помощью инструмента котировочных сессий - упрощенных электронных аукционов было заключено 35 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом. Это в полтора раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.
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