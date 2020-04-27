Информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» в 2020 году принял 6,5 тыс обращений

Более 6,5 тыс обращений поступило с начала 2020 года в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант». Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, самую высокую активность представители бизнеса проявляли в марте – в день поступало порядка 124 обращений. При этом, чаще всего люди интересуются возможностью участвовать в городских аукционах, отметил руководитель Департамента.