Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Франц Беккенбауэр поделится мастерством с юными участниками со всего мира в Мадриде

Знаменитый игрок и тренер примет участие в финальных мероприятиях седьмого сезона программы. Они запланированы в испанской столице с 28 мая по 2 июня и пройдут в рамках официальной программы финала Лиги чемпионов УЕФА-2019.

Мадрид станет столицей ключевых мероприятий «Футбола для дружбы» 2019: более 800 участников из разных стран, включая Юных спортсменов и журналистов 12-16 лет из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, примут участие в финальных мероприятиях.

Юных участников ждут занятия в Международном лагере дружбы, который объединяет спортивную, гуманитарную и образовательную программы. Полученные навыки и умения они смогут продемонстрировать в ходе Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», где на одном поле сыграют 32 Международные сборные дружбы. По уникальному принципу «Футбола для дружбы» каждая сборная объединяет детей разных национальностей, пола и физических возможностей.