Франц Беккенбауэр передаст опыт юным участникам «Футбола для дружбы»
Глобальный посол Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Франц Беккенбауэр поделится мастерством с юными участниками со всего мира в Мадриде
Знаменитый игрок и тренер примет участие в финальных мероприятиях седьмого сезона программы. Они запланированы в испанской столице с 28 мая по 2 июня и пройдут в рамках официальной программы финала Лиги чемпионов УЕФА-2019.
Мадрид станет столицей ключевых мероприятий «Футбола для дружбы» 2019: более 800 участников из разных стран, включая Юных спортсменов и журналистов 12-16 лет из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, примут участие в финальных мероприятиях.
Юных участников ждут занятия в Международном лагере дружбы, который объединяет спортивную, гуманитарную и образовательную программы. Полученные навыки и умения они смогут продемонстрировать в ходе Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», где на одном поле сыграют 32 Международные сборные дружбы. По уникальному принципу «Футбола для дружбы» каждая сборная объединяет детей разных национальностей, пола и физических возможностей.
Впервые на полях финальных мероприятий программы пройдет Международный форум «Футбол для дружбы» 2019, участниками которого станут специалисты и эксперты со всего мира, занимающиеся развитием детско-юношеского футбола в своих странах. Тренеры, врачи детских команд, журналисты ведущих мировых СМИ, известные футболисты, представители футбольных академий и федераций обсудят вопросы подготовки юных футболистов к международным соревнованиям, новые методики в спортивном обучении, принципы формирования успешной детской сборной, пути профессионального развития юных футболистов.
В этом году одним из спикеров Форума станет легенда мирового футбола, обладатель двух «Золотых мячей» Франц Беккенбауэр.
В Мадриде он расскажет о своем спортивном опыте, об интересных случаях из профессиональной практики и поделится знаниями и навыками, которые необходимы начинающим спортсменам для успешного достижения высоких результатов.
«Быть частью Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» – большая честь для меня. Ценности, продвигаемые юными участниками из самых разных стран, вне времени: без идеи торжества равенства, доброты и справедливости нельзя представить современный гармоничный мир. Воспитание в детях готовности к сотрудничеству и диалогу – приоритетная задача, ведь умение идти на компромисс, находить общий язык с самыми разными людьми – ключ к успеху в дальнейшей жизни вне зависимости от того, выберут они профессиональную спортивную карьеру или другое призвание», – сказал Франц Беккенбауэр.
Участники финальных мероприятий «Футбола для дружбы» посетят Финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано».
«Я очень рада, что программа «Футбол для дружбы» дала мне возможность встретиться с профессиональными футболистами и что в этом году в Мадриде я смогу познакомиться и пообщаться с настоящей легендой мирового футбола Францем Беккенбауэром! Его имя знают на любом континенте. Это здорово – участвовать в таком глобальном проекте, который поддерживают известные спортсмены во всем мире! Для меня это огромный стимул двигаться вперед и идти за своей мечтой!» – отметила 12-летняя американка Софи Фолдс, которая является юным послом «Футбола для дружбы».
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