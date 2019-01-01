Европейские ученые в восторге от российской оптики

Заказчики из Германии и Норвегии получили крупные партии дифракционных решеток Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Европейские ученые воспользуются отечественной оптикой для исследований в области экологии. С помощью дифракционных решеток определяют химический состав и содержание элементов в составе материала. Совокупный объем экспортной поставки превысил 100 штук. Партии оптики выпущены Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) Холдинга «Швабе» – крупнейшим производителем дифракционных решеток в России.

«С начала года это первая поставка в Германию и уже вторая – в Норвегию. Стоит отметить, с этими заказчиками мы сотрудничаем не первый год, и это безусловный показатель того, что зарубежные деловые партнеры высоко ценят качество оптических изделий, которые производит наше предприятие», ‒ отметил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

В 2018 году экспорт голограммной оптики «Швабе» превысил 400 изделий, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

