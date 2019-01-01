Электронные торговые площадки адаптировались к изменениям в законах

Электронные торговые площадки, с которыми работают участники рынка закупок Москвы, готовы к предстоящим изменениям 44-ФЗ с 1 июля 2019 года. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На днях вступят в силу масштабные изменения 44-ФЗ, которые призваны сделать процесс проведения закупок более быстрым и прозрачным. Важным этапом подготовки к этому стала адаптация под грядущие изменения электронных торговых площадок, с которыми активно работают столичные участники рынка закупок. Одним из тех, кто в числе первых готов представить результаты такой адаптации, стал крупнейший федеральный оператор электронных торгов АО «Единая электронная торговая площадка», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Обновленный функционал площадки уже разработан и готов к эксплуатации, подтвердил генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов.

«Для эффективного проведения закупок, как для заказчиков, так и для поставщиков, на электронной площадке был внедрен и доработан весь необходимый функционал. Конечно, небольшая часть нововведений еще остается в работе, и их еще предстоит реализовать, но совместно с коллегами из Министерства финансов и Федерального Казначейства уже проделана громадная работа», - отметил Антон Емельянов.

АО «ЕЭТП» полностью завершило интеграцию с реестром банковских гарантий в Единой информационной системе в сфере закупок. Такая масштабная доработка, по словам Антона Емельянова, связана с одним из важнейших грядущих изменений 44-ФЗ – возможности предоставления участниками закупок в качестве обеспечения заявки не только денежных средств, но и банковских гарантий.

Также разработан функционал для ведения реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, создан новый тип процедуры – «быстрый» электронный аукцион в сфере строительства. Кроме того, с 1 июля на площадке будет снято ограничение «шага аукциона» в сто рублей, заработает новый механизм расчета «шага аукциона» при проведении процедур на право заключения договора (аукцион на повышение).



