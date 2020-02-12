Эксперты: «Recovery БНА «Траст» оказался выше прогнозируемого»

Итоги деятельности за 2019 год подвел банк непрофильных активов «Траст». В 2019 году поступления от проектов реструктуризации составили 44 млрд руб. Специальные проекты (включая урегулирования) принесли 38 млрд руб., недвижимость — 11 млрд руб., взыскание — 9 млрд руб., прочие проекты — 5 млрд руб. Сборы от управления активами в контуре БНА составили 1 млрд руб.

Напомним, на базе банка «Траст» создан Банк непрофильных активов «Траст», в который были аккумулированы «токсичные» активы санируемых банков — Рост-банка, Бинбанка, Промсвязьбанка, АвтоВАЗбанка и др.

Независимый финансовый эксперт Михаил Хромов заявил НСН, что «Траст» весьма эффективно работает в этой сфере.

«Это первый прецедент выделения проблемных активов санируемых банков в отдельный институт. И хотя до завершения работы проекта еще далеко, первые результаты можно оценить как успешные. Многоплановая работа БНА в каждом конкретном случае выливается в отдельную стратегию по оздоровлению, продаже или санации предприятия и бизнеса. Наличие такого уполномоченного института – БНА – изменило практику и повысило результативность оздоровления банковского сектора России», - заявил Хромов.

Финансовый эксперт высоко оценил решение регулятора по принципиальному согласию на создание такой структуры, которая занимается выведением некачественных активов.

В свою очередь, директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН отметил, что решать вопросы с проблемными банками путем создания отдельной структуры для токсичных активов-идея, пришедшая к нам из Европы, которая оказалась более чем эффективной.

«Это совершенно стандартный подход – выделение условно специального банка. Так стали делать еще в 90-ых в Швеции. Насчет критериев эффективности, это сложно оценивать. Сам банк должен вернуть деньги с использованием, в том числе, тех средств, которые ему выделяются на санацию. Пока история банка непрофильных активов "Траст" разумна, потому что средства возвращаются, и там в итоге нет никакой пропажи конечных пользователей, то есть юридических или физических лиц. Сейчас БНА "Траст", Агентство по страхованию вкладов и вся банковская система в целом настроены весьма аккуратно. Если неожиданно банк лопается, у него отзывают лицензию или передают на санацию, то государство умело справляется с проблемами. И в целом для банковской системы серьёзных проблем не возникает, что очень важно», - резюмировал Олег Шибанов.

В 2020 г. Банк непрофильных активов планирует вернуть порядка 91 млрд руб.

