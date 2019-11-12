Два особняка в «Золотой миле» выставлены на торги

Бывший жилой дом дворянина Голохвастова, племянника Александра Герцена, и флигель имения Самсонова выставлены единым лотом на торги через электронный аукцион. Исторические здания построены в 19 веке и расположены в «Золотой миле» между Остоженкой и Пречистенской набережной Москвы.

Первая постройка включает в себя жилой дом с погребами, в которых до сих пор поддерживается необходимый температурный режим для использования погребов по назначению. Строение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Флигель бывшей усадьбы надворного советника Самсонова является объектом культурного наследия федерального значения. Победить аукциона должен будет провести капитальные ремонтные работы по восстановлению зданий в соответствии с законодательством по охране объектов культурного наследия, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Оба здания требуют бережного к себе отношения. Например, жилой дом Голохвастова, построенный в 1780 годах, является одним из старейших зданий на Пречистенке и имеет много сохранившихся оригинальных декоративных элементов – лепнины, лестницы. Усадьба надворного советника Самсонова построена чуть позже. Дом построен на каменном основании из дерева», - уточнил он.