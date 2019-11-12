Два особняка в «Золотой миле» выставлены на торги
Бывший жилой дом дворянина Голохвастова, племянника Александра Герцена, и флигель имения Самсонова выставлены единым лотом на торги через электронный аукцион. Исторические здания построены в 19 веке и расположены в «Золотой миле» между Остоженкой и Пречистенской набережной Москвы.
Первая постройка включает в себя жилой дом с погребами, в которых до сих пор поддерживается необходимый температурный режим для использования погребов по назначению. Строение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Флигель бывшей усадьбы надворного советника Самсонова является объектом культурного наследия федерального значения. Победить аукциона должен будет провести капитальные ремонтные работы по восстановлению зданий в соответствии с законодательством по охране объектов культурного наследия, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Оба здания требуют бережного к себе отношения. Например, жилой дом Голохвастова, построенный в 1780 годах, является одним из старейших зданий на Пречистенке и имеет много сохранившихся оригинальных декоративных элементов – лепнины, лестницы. Усадьба надворного советника Самсонова построена чуть позже. Дом построен на каменном основании из дерева», - уточнил он.
Тем не менее, высокие расходы на реконструкцию довольно быстро окупятся, считает директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова. Она отмечает «расположение в самом престижном районе центра» столицы, «прекрасную инфраструктуру», близкое расположение транспортных артерий и пешую доступность нескольких станций метро. Кроме того, Синилова отметила и «привлекательную стартовую цену лота» - 143 млн рублей.
По ее мнению, чтобы добиться максимальной прибыли, данные объекты после восстановления следует рассматривать в качестве жилых помещений под сдачу в наём. Так как рыночная стоимость построек после реконструкции будет составлять 400 млн – 1 млрд рублей.
«Если рассматривать объект в качестве жилого комплекса, то цена реализации квартир после реконструкции может быть 600-800 тысяч рублей за квадратный метр или более. И если инвестор решит выбрать комплекс сервисных квартир, то есть для аренды на разные сроки, то после ввода в эксплуатацию средняя стоимость аренды апартамента в сутки может составлять порядка 10 000 рублей», - пояснила Александра Синилова.
Заявки на участие в торгах принимаются до 28 ноября, сам аукцион состоится 4 декабря. Подробнее ознакомится с документацией лотов, которые находятся в хозяйственном ведении ГУП «ЦУГИ», можно по ссылке. Организаторами торгов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что на продажу также выставлено двухэтажное здание северного флигеля городской усадьбы Шубиных общей площадью 321,4 квадратных метра. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и находится всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Тверская» по адресу: Малая Дмитровка, дом 12/1, строение 3.
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