«Донстрой» запустил для клиентов льготную ипотеку со ставкой 6,5%
К программе льготной ипотеки с господдержкой по ставке 6,5% годовых присоединился один из лидеров столичного строительного бизнеса - компания "Донстрой".
Девелопер предоставляет клиентам возможность оформить льготный кредит сроком до 20 лет с первоначальным взносом 20% стоимости будущей квартиры. Максимальная сумма кредита для Москвы по программе составляет 8 млн рублей.
В этом ценовом диапазоне "Донстрой" предлагает квартиры в нескольких жилых комплексах компании. Среди них: ЖК Fresh на юге Москвы, рядом с метро "Красногвардейская"; ЖК "Символ" в Лефортово, на границе ЦАО столицы комплексы "Огни" и "Событие" на западе Москвы, в Раменках; а также Freedom и "Сердце Столицы" на берегу Москвы-реки недалеко от "Москва-Сити".
В условиях режима самоизоляции в стране "Донстрой" предоставляет возможность приобрести квартиру онлайн. Современные IT-технологии компании позволяют провести все необходимые операции в дистанционном режиме, не выходя из дома.
Напомним, программа льготной ипотеки была запущена по поручению президента России Владимира Путина.
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