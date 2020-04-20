«Донстрой» запустил для клиентов льготную ипотеку со ставкой 6,5%



В этом ценовом диапазоне "Донстрой" предлагает квартиры в нескольких жилых комплексах компании. Среди них: ЖК Fresh на юге Москвы, рядом с метро "Красногвардейская"; ЖК "Символ" в Лефортово, на границе ЦАО столицы комплексы "Огни" и "Событие" на западе Москвы, в Раменках; а также Freedom и "Сердце Столицы" на берегу Москвы-реки недалеко от "Москва-Сити".

В условиях режима самоизоляции в стране "Донстрой" предоставляет возможность приобрести квартиру онлайн. Современные IT-технологии компании позволяют провести все необходимые операции в дистанционном режиме, не выходя из дома.



Напомним, программа льготной ипотеки была запущена по поручению президента России Владимира Путина.







