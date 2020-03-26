Двор-оазис с водным садом устроит «Донстрой» в клубной «Реке»

Компания «Донстрой» представила ландшафтный проект для территории клубного дома «Река», который строится в столичном районе Раменки на границе большого природного заповедника. Ключевой идеей концепции стало создание приватного двора-оазиса, максимально ориентированного на спокойный отдых в окружении природы. Рельеф территории позволил создать здесь террасные сады. Жители дома смогут с комфортом любоваться природой в любую погоду: для этого здесь устроен большой овальный навес с подвесными качелями-гнездами и крытые смотровые беседки. С «видового балкона» можно напрямую спуститься в заповедник по лестнице с приватной калиткой.



Центром композиции двора-оазиса стал «водный сад» - искусственный водоем с островами, к которому ведет выложенный натуральным камнем прогулочный променад вдоль протяженного ручья. На берегах и островах водоема устроены зоны отдыха и релакса с деревянным настилом и шезлонгами. Атмосферу водного оазиса подчеркивает продуманное озеленение: крупномерные деревья плакучих форм, массивы кустарников и разноуровневых трав.



Неподалеку от «Реки» планируется создание большого паркового пространства с различными форматами активностей для детей и взрослых. Поэтому во дворе самого дома разместили лишь детскую площадку в природном стиле: с игровыми холмами и лабиринтом из натурального дерева. В остальном на приватной территории дома созданы идеальные условия для релакса и медитации: двор «Реки» максимально приближен к формату респектабельной загородной резиденции и органично соседствует с естественной природной зоной.



Вечернее освещение территории также будет поддерживать уютную «загородную» атмосферу. «Водный сад» будет подсвечиваться изнутри, а матовые рассеиватели придадут свечению воды мягкости и загадочности.



Ключевая идея клубного дома «Река» - совместить понятия «элитный городской дом» и «загородный особняк». С одной стороны, расположение дома в 10-15 минутах езды от центра города дает мобильность и легкий доступ ко всем деловым, культурным и развлекательным точкам притяжения столицы. С другой - клубный формат и природное окружение создают атмосферу спокойного и уединенного загородного отдыха вдали от шума и суеты мегаполиса.



В доме всего 112 квартир и 3 пентхауса, при этом здание спланировано таким образом, что на этаже соседствуют только 2-3 квартиры. Площади лотов варьируются от 61 до 355 кв.м, а высота потолков - до почти 4 метров. Абсолютное большинство квартир в доме развернуто на долину реки Раменки, и во всех имеются открытые террасы, просторные балконы или остекленные лоджии.

Также в доме запланирован камерный кафе-ресторан.





