«Детский сад за рубль». Бизнесу расскажут о нюансах создания частных садов

Представители бизнеса узнают – зачем сегодня инвестировать в создание частных детских садов в Москве. А также им будут представлены четыре объекта для открытия своих образовательных учреждений.

«По итогам четырех аукционов победители смогут открыть частные детские сады на первом этаже в новостройке района Хорошево-Мневники, а также в зданиях, расположенных в Мещанском, Басманном районах. Впервые за шесть лет действия программы сразу такое количество предложений – объекты в разных локациях могут использоваться под разные форматы детских садов.», - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

По его словам, все объекты располагаются на территориях с плотной жилой застройкой, и, не смотря на то, что вблизи имеются муниципальные сады, это позволит только лучше проанализировать инвестпривлекательность лотов и «принять правильное для себя решение».

В ходе мероприятия своим опытом и знаниями поделятся аналитики, представители органов исполнительной власти, а также участники рынка, которые работают с Москвой по льготной программе.

Встреча состоится 9 октября в 12.00 по адресу: Малый Черкасский переулок, 2 (Coworking Cabinet Lounge). Для участия необходимо предварительно пройти бесплатную регистрацию на сайте.



