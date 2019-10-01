«Детский сад за рубль». Бизнесу расскажут о нюансах создания частных садов
Департамент города Москвы по конкурентной политике 9 октября проведет Инвест-бранч «Как открыть детский сад за 1 рубль».
Инвест-бранч пройдет в рамках программы «Частные инвестиции в создание детских садов и школ», за 6 лет ее действия в Москве было реализовано 36 объектов, отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. При этом, с победителем аукциона заключается договор аренды на 49 лет.
«Льготную ставку «рубль за квадрат» получают инвесторы, победившие в городском аукционе за право аренды здания или помещения, которые требуют проведения каких-либо дополнительных строительно-монтажных работ, и выполнившие все условия программы», - сказал он.
Представители бизнеса узнают – зачем сегодня инвестировать в создание частных детских садов в Москве. А также им будут представлены четыре объекта для открытия своих образовательных учреждений.
«По итогам четырех аукционов победители смогут открыть частные детские сады на первом этаже в новостройке района Хорошево-Мневники, а также в зданиях, расположенных в Мещанском, Басманном районах. Впервые за шесть лет действия программы сразу такое количество предложений – объекты в разных локациях могут использоваться под разные форматы детских садов.», - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
По его словам, все объекты располагаются на территориях с плотной жилой застройкой, и, не смотря на то, что вблизи имеются муниципальные сады, это позволит только лучше проанализировать инвестпривлекательность лотов и «принять правильное для себя решение».
В ходе мероприятия своим опытом и знаниями поделятся аналитики, представители органов исполнительной власти, а также участники рынка, которые работают с Москвой по льготной программе.
Встреча состоится 9 октября в 12.00 по адресу: Малый Черкасский переулок, 2 (Coworking Cabinet Lounge). Для участия необходимо предварительно пройти бесплатную регистрацию на сайте.
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