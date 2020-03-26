Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли на очередной сессии план реализации наказов избирателей на текущий год

Как доложил парламентариям исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в 2020 году будет исполнено более шести сотен наказлв избирателей на общую сумму 8,57 млрд руб. Самыми финансово затратными отраслями стали образование и дорожная инфраструктура. Далее идут здравоохранение – 1,22 млрд руб., ЖКХ – 876 млн руб., физкультура и спорт – 425,2 млн.

Новые школы планируют сдать в эксплуатацию в рабочем поселке Краснообск и в микрорайоне Южный города Бердска. Кроме того, будут построены школы в селе Шайдурово Сузунского района, в поселке Восход села Каменка Новосибирского района и в селе Верх-Тула Новосибирского района. Детские сады распахнут свои двери в селе Марусино Новосибирского района и в микрорайоне Родники Калининского района Новосибирска. Детские сады-ясли начнут работать на улице Энтузиастов в городе Чулым; на улицах Военный городок и Калинина в городе Обь.

Среди самых значимых объектов сферы здравоохранения власти называют больницу в рабочем поселке Дорогино Черепановского района, реанимационно-операционный блок в Сузунской ЦРБ; врачебную амбулаторию с подстанцией «Скорой помощи» в селе Верх-Тула Новосибирского района; поликлинику на улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска; реконструкцию Центральной районной больницы в Маслянинском районе.

Первый зампредседателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров, который вместе с депутатом Александром Семенюком представляет в региональном парламенте отдалённые районы, заметил, что на этих территориях очень нужны хорошие дороги. Прежде всего, для подвоза продукции местных предприятий, для движения школьных автобусов.

«Я думаю, Чановский, Венгеровский и Кыштовский районы нуждаются в определённой корректировке плана выполнения наказов на текущий год. Полагаю, что отдалённые районы имеют право на особое внимание», - заметил Парфенов.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, подводя итоги обсуждения, отметил, что в если что-то из требований избирателей пока не нашло отражения в наказах, то, в 2020 году новые наказы будут приняты.

«Хочу обратить внимание вот на что - многие вопросы изначально не включались в наказы, такие, как замена окон в школах. И мы, и избиратели думали, что по окнам, например, будет отдельная госпрограмма - а получилось, что и программа не сработала, и в наказах этот нет. Эти моменты мы сейчас доработаем, и, я думаю, на 2021 год всё будет точно определено», - заявил спикер.

