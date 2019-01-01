Черчесов: «Футбол для дружбы» создает условия для занятия любимым делом
Главный тренер сборной России по футболу рассказал НСН, как спорт участвует в формировании здоровой нации.
Молодежи необходимо создавать условия для занятия спортом. В будущем от этого будет зависеть здоровье нации. Об этом заявил НСН тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции, посвященной Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы».
«Молодежь должна заниматься любимым делом — кто футболом, кто фигурным катанием. Им нужно создавать для этого условия. Это важно не для спорта, а для нации, потому что нация должна быть здоровой», — сказал наставник российской футбольной сборной.
Седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» стартовал 19 марта. Проект реализуется ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA. Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур. Финальные мероприятия проекта пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня.
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