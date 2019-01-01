Черчесов: «Футбол для дружбы» создает условия для занятия любимым делом

Молодежи необходимо создавать условия для занятия спортом. В будущем от этого будет зависеть здоровье нации. Об этом заявил НСН тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции, посвященной Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы».

«Молодежь должна заниматься любимым делом — кто футболом, кто фигурным катанием. Им нужно создавать для этого условия. Это важно не для спорта, а для нации, потому что нация должна быть здоровой», — сказал наставник российской футбольной сборной.