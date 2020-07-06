«Галс-Девелопмент» завершил реструктуризацию бизнеса

Компания «Галс-Девелопмент» завершила основные этапа корпоративной реструктуризации бизнеса, а также сформировала группу компаний - держателей построенных активов и новых перспективных площадок (далее Группа «Галс») внутри Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Девелоперские активы» под доверительным управлением «ВТБ Капитал Пенсионный резерв».

Ключевой компанией группы станет ООО «Галс Управление активами», под управлением которого планируется структурировать основные активы группы. Сюда вошли такие проекты как: бизнес-центр SkyLight, ЦДМ на Лубянке, «Театральный Дом», БЦ «Искра-Парк», «Сады Пекина» и другие. Трансформация бизнеса позволит реализовывать проекты с применением новых механизмов финансирования и управления.

В настоящий момент компания ведет строительство второго этапа административно-делового квартала «Невская Ратуша» в Санкт-Петербурге. Согласован пул новых площадок общей площадью более 230 тыс. кв. м. для возведения жилых и коммерческих объектов недвижимости в сегментах от бизнес-класса и выше. Их приобретение планируется до конца 2020 года.

Член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы» Виктор Адамов отметил, что в основной акционер компании – Банк ВТБ поддержал стратегию корпоративной реструктуризации и не планирует выходить из бизнеса, что гарантирует клиентам высокую финансовую надежность.

«Сегодня мы переворачиваем очередную страницу в истории «Галс» и запускаем новый этап развития компании. Для нас принципиально важно сохранить и приумножить все достижения бренда, который уверенно завоевал доверие своих клиентов и партнеров», - отметил Адамов.

Он также подчеркнул, что с момента создания в 1994 году компания успешно завершила более 50 проектов, ставших неотъемлемой частью архитектурного облика Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 2,2 млн кв. м. Компания построила и реконструировала такие знаковые объекты, как «Центральный Детский Магазин на Лубянке», бизнес-центр SkyLight, волейбольную арену в составе МФК «Матч Поинт», IQ-квартал, Отель Swissôtel Resort Sochi Kamelia в Сочи и другие проекты в Москве и регионах.

Кроме того, как отметил член инвестиционного комитета ЗПИФ «Девелоперские активы», «Галс-Девелопмент» и проекты компании неоднократно удостаивались престижных международных и национальных премий и наград.

Доверительный управляющий совместно с пайщиком (Банк ВТБ) будут осуществлять контроль за деятельностью ООО «Галс Управление активами» и другими компаниями фонда.

Добавим, с 2016 по 2019 годы компания «Галс-Девелопмент», преемником которой является «Галс Управление активами», ввела в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м. жилых и офисных помещений, а также вошла в ТОП-20 самых надежных застройщиков. Консолидированная выручка компании по МСФО составила более 170 млрд рублей.

