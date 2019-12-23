Беспилотный самосвал «КАМАЗ» прошел испытание с помощью 5G от «МегаФона»

Первый в истории Сибири телемост через сеть 5G был организован в минувшую субботу в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов и гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян обсудили успешное испытание беспилотного грузовика КамАЗ, которое впервые прошло в рамках соглашения, подписанного холдингом СДС-Уголь с «зелёным» сотовым оператором.

Шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления самосвалом. Автомобиль без водителя преодолел 1 километр по промышленной трассе из точки погрузки в точку разгрузки. Движение грузовика обеспечила базовая станция МегаФона. По словам генерального директора МегаФона Геворка Вермишяна, запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности.

«Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», - отметил Вермишян. Он выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать угледобывающую отрасль еще более эффективной и безопасной.

В свою очередь Андрей Панов отметил, что первое испытание беспилотного грузовика на «Листвяжной» – важнейший шаг на пути выполнения задачи, поставленной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым, по цифровизации региона – в том числе, и угольной отрасли.

Испытание беспилотного грузовика – первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. По словам генерального директора АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, такой автомобиль позволяет вывести человека из опасной зоны горных работ, снизить вероятность аварий и травматизма водителя.

Применение беспилотного робота-самосвала соответствует концепциям проектов «Экология» и «Чистый Уголь = Зелёный Кузбасс». Оно позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания на газовом топливе.

Сотрудничество МегаФона и холдинга «СДС-Уголь» продолжается уже несколько лет. Базовые станции оператора покрывают связью территории угледобывающих предприятий компании, обеспечивая бесперебойную работу специалистов и горного оборудования. Вместе с автоматической системой диспетчеризации более 2 тысяч IoT-модулей отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы.

Согласно новому соглашению в рамках развития сетей 5G компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для обеспечения услуг связи на угледобывающих предприятиях. Внедряемые цифровые технологии управления производством обеспечат повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности.

