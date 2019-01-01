Роберто Карлос дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Легендарный бразильский футболист, Чемпион мира 2002 года, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года Роберто Карлос рассказал на пресс-конференции в рамках Международного форума «Футбола для дружбы» в Мадриде, у кого больше шансов одержать победу в финале Лиги чемпионов UEFA 1 июня 2019 года, сообщает спецкор НСН.

«У меня нет фаворита. Я думаю, что "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" обе замечательные команды и достойны быть в финале. Я думаю, у "Ливерпуля" есть небольшое преимущество, потому что они уже играли в финале Лиги чемпионов против "Реала" в прошлом году. Обе команды хороши, но у "Ливерпуля" есть небольшое преимущество. Так или иначе это будет великолепный матч», - передает слова Роберта Карлоса спецкор НСН в Мадриде.

Напомним, что в прошлом году «Ливерпуль» проиграл команде Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов в Киеве со счетом 1:3.

