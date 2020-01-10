Аэрофлот получил сертификат IATA о высоком уровне дистрибуции авиаперевозок

Аэрофлот получил сертификат четвертого уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок и дополнительных услуг NDC (New Distribution Capability), разработанного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Четвертый уровень дает возможность значительно повысить качество обслуживания пассажиров, позволяет оперативно выполнять такие операции, как обмен и возврат авиабилетов, а также получать информацию об изменениях в бронировании.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот», член Совета управляющих IATA Виталий Савельев рассказал, что повышение уровня такого стандарта позволит перевозчику максимально полно учитывать потребности своих пассажиров.

«Широкое использование NDC подтверждает лидерство Аэрофлота в области цифровизации. Благодаря современным высокотехнологичным решениям расширяется спектр предлагаемого продукта, увеличивается эффективность работы компании. Дальнейшее внедрение инновационных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, - одна из ключевых задач Стратегии развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года», - отметил он.

Внедрение новейшего стандарта дистрибуции авиаперевозок – один из многих примеров продвижения инновационных решений IATA на отечественном рынке, которое Аэрофлот активно осуществляет на протяжении трех десятилетий членства в Ассоциации.

