Желающих приобрести автомобиль россиян призвали поторопиться
Тем, кто желает приобрести автомобиль, следует сделать это в ближайшие месяцы. Об этом сайту aif.ru заявил экономист Артём Назаров.
По его словам, за счёт укрепления рубля, а также затоваривания складов, дилеры начали давать скидки в районе примерно до 7%. При этом некоторые из брендов уже снизили в июне цены, и могут продолжить такую политику в ближайшие месяцы.
Эксперт отметил, что благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ начали дешеветь кредиты, в итоге рынок «будет себя выравнивать».
«Как только это произойдёт, дилеры снова начнут поднимать цены. Так что тем, кто собирается покупать автомобиль, рекомендую сделать это летом-осенью текущего года», заключил Назаров.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявили, что если инфляция перестанет устойчиво снижаться, то ключевая ставка может быть повышена, сообщает RT.
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