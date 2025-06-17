Желающих приобрести автомобиль россиян призвали поторопиться

По его словам, за счёт укрепления рубля, а также затоваривания складов, дилеры начали давать скидки в районе примерно до 7%. При этом некоторые из брендов уже снизили в июне цены, и могут продолжить такую политику в ближайшие месяцы.

Эксперт отметил, что благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ начали дешеветь кредиты, в итоге рынок «будет себя выравнивать».

«Как только это произойдёт, дилеры снова начнут поднимать цены. Так что тем, кто собирается покупать автомобиль, рекомендую сделать это летом-осенью текущего года», заключил Назаров.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявили, что если инфляция перестанет устойчиво снижаться, то ключевая ставка может быть повышена, сообщает RT.

