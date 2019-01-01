55 «квадратов» под кафе в музее Пушкина сдают в аренду через аукцион

Предприниматели могут побороться за право аренды нежилого объекта под размещение кафе в музее А.С. Пушкина на Пречистенке.

Оператором торгов выступает подведомственное учреждение Департамента города Москвы по конкурентной политике – ГБУ «СЦ 44».

На аукцион выставлено нежилое помещение площадью 55 квадратных метров, которое находится на нижнем уровне музея А.С.Пушкина по адресу: улица Пречистенка, дом 12/2, строение 6.

Лот предназначен для размещения заведения общественного питания и оснащен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Договор аренды заключается сроком на 5 лет.

Стартовая цена годовой аренды – 540 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются до 23 мая. Аукцион пройдет 28 мая 2019 года.

Основной комплекс государственного музея А.С. Пушкина располагается в городской дворянской усадьбе Хрущевых-Селезневых, построенной в 1814 году.

