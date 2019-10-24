11 процентов москвичей занимаются фитнесом в спортцентрах

11 процентов москвичей занимаются фитнесом в спортивных центрах. Это даёт основания для благоприятного прогноза роста рынка фитнес-услуг в столице. Об этом в ходе стартовой конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди», давшей старт Дням московской конкуренции, рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Кисилёва.

«Рынок фитнес-услуг огромный, потенциал для роста бизнеса очень большой. 3 процента людей в России занимаются фитнесом, в Европе - 15-20 процентов, в Америке - больше 20 процентов. При этом в Москве показатель чуть выше общероссийского - 11 процентов – но и такая цифра показывает, что нам есть, куда расти в фитнесе», - конкретизировала Ольга Кисилёва.

Она добавила, что в этом году рост фитнес-индустрии в денежном эквиваленте составляет 124 миллиарда рублей, в прошлом году – 118 миллиардов рублей.

Столичные власти, в свою очередь, отмечают увеличение интереса инвесторов к возможности открытия новых спортцентров. Ранее городские спортивные объекты (бассейны, спортзалы, ледовые дворцы, хоккейные площадки) строились на средства бюджета. Однако сегодня на рынке фитнес-услуг появились социальные инвесторы, их количество растёт, сообщил начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Управления подготовки и проведения земельно-имущественных торгов Департамента по конкурентной политике Василий Калинкин.

«Об увеличении интереса инвесторов к развитию спортивной инфраструктуры свидетельствуют итоги аукционов, через которые Москва реализует земельные участки под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. За последние четыре года свыше 50 земельных участков переданы инвесторам через открытые конкурентные торги. Возможность арендовать лоты по ставке 1,5 процента кадастровой стоимости позволило увеличить конкуренцию с 4 до 10 участников на лот. 1,5 процента кадастровой стоимости – это годовая аренда, ставка эксплуатации существующего здания. Такая ставка снимает все сомнения у инвестора, которые принимает решение о том, стоит ли инвестировать в объект», - уточнил он.

Дискуссия прошла в рамках стартового мероприятия Дней московской конкуренции.

Конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции.

Организатором выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике при поддержке Федеральной антимонопольной службы.

Мероприятие собрало на одной площадке свыше 1000 участников, а также 100 отраслевых экспертов, лидеров общественного мнения, представителей органов исполнительной власти.

В рамках встречи участники обсудили, как развивается конкуренция под воздействием цифровых инструментов, какие стимулы существуют для улучшения бизнес-климата в столице, а также поделились лучшими кейсами.

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.

Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

В течение двух месяцев в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

