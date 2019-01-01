105 «квадратов» на Солянке отреставрирует победитель столичных торгов
Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на открытый конкурс 105 квадратных метров в каменном доходном доме на улице Солянке.
Путь до ближайшей станции метро «Китай-город» занимает пять минут пешком.
Каменный дом на Cолянке является объектом культурного наследия конца XVIII века «Доходный дом с лавками».
По условиям конкурса победитель обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы в течение года и приспособить объект под современное использование.
Стартовая стоимость лота составляет 4 миллиона рублей.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 22 мая. Вскрытие конвертов пройдет 28 мая 2019 года.
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