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105 «квадратов» на Солянке отреставрирует победитель столичных торгов

6 мая10:58

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на открытый конкурс 105 квадратных метров в каменном доходном доме на улице Солянке. 

Путь до ближайшей станции метро «Китай-город» занимает пять минут пешком.

Каменный дом на Cолянке является объектом культурного наследия конца XVIII века «Доходный дом с лавками».

По условиям конкурса победитель обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы в течение года и приспособить объект под современное использование.

Стартовая стоимость лота составляет 4 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 22 мая. Вскрытие конвертов пройдет 28 мая 2019 года.

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ТЕГИ:Биржа торговМосква

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