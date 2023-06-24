Зять Шойгу опроверг сообщения об отъезде из России

Блогер, зять министра обороны России Сергея Шойгу Алексей Столяров опроверг слухи о том, что он покинул Россию и улетел в Дубай. Соответствующую запись он опубликовал на фоне Нижегородского Кремля.

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Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Столяров якобы вынужден отменить все мероприятия ко Дню Молодежи и улететь в Дубай с рабочим визитом.

«Очередная порция дезинформации, фотошопа, якобы я улетел в Дубай. Я нахожусь в Нижнем Новгороде - вон Кремль. Поэтому не верьте, пожалуйста, этим отфотошопленным скринам. Я в России, и ни в какой Дубай не собираюсь», - сказал в своем видеообращении Столяров.

Ранее днем сенатор Сергей Муратов сравнил Евгения Пригожина с генералом Власовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФОТО : instagram.com/ksenia_shoigu
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