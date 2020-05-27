«Звездные» дети, рожденные на карантине
Роды во время карантина проходят по новым правилам. Женщины находятся в полной изоляции, не могут видеться с родными, а кое-где даже получать передачи. Сейчас в России насчитывается более двух тысяч беременных женщин с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Но даже пандемия не может омрачить самое прекрасное событие в жизни - рождение ребенка. Мы решили рассказать, у кого из знаменитостей в семье произошло пополнение.
Александр Овечкин снова стал отцом
Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин снова стал отцом. У Александра и Настасьи родился сын, малыша назвали Ильей. Напомним, что у Настасьи и Александра уже растет сын Сережа. В августе этого года ему исполнится два года.
«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Александр Овечкин в социальных сетях.
Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
8 апреля советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Его супруга Екатерина Белоцерковская подарила ему сына. Радостным известием 71-летний сценарист поделился в своем микроблоге в Instagram. Создатель детского киножурнала «Ералаш» показал первые фото сына из родильной палаты и счастливую молодую супругу Екатерину.
«Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу — мамочку и, конечно же, себя с рождением сына!!!» — сообщил Борис Грачевский в социальных сетях.
У Константина Эрнста родился долгожданный наследник
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в четвертый раз стал папой. Буквально на днях появилась информация, что у них с супрогой Софьей родился сын. У Константина Львовича уже есть три дочери: Александра, Эрика и Кира. По сведениям СМИ, теперь гендиректор Первого канала будет воспитывать долгожданного наследника.
Супруги долго скрывали предстоящее пополнение в семье. Официальных комментариев от Эрнста и его жены по поводу появившейся информации пока не поступало.
Марина Кравец впервые стала мамой
В начале апреля теле- и радиоведущая, участница шоу Comedy Club Марина Кравец и ее муж Аркадий Водахов впервые стали родителями. Марина сообщила, что у них появилась на свет дочь.
«Ну что, друзья… Здравствуй, наше маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас», - поделилась Марина Кравец в соцсетях.
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