«Звездные» дети, рожденные на карантине

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Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин снова стал отцом. У Александра и Настасьи родился сын, малыша назвали Ильей. Напомним, что у Настасьи и Александра уже растет сын Сережа. В августе этого года ему исполнится два года.

«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Александр Овечкин в социальных сетях.

