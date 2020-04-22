Звезда «Тихого Дона» пристыдила жалующихся на мизерные пенсии артистов

Хитяева рассказала изданию StarHit, что раньше она получала 25 тысяч рублей, однако позднее ей добавили еще 30 тысяч. По ее словам, иногда ей предлагает финансовую помощь проживающий за границей сын, однако ей хватает на жизнь.



«Никогда не жалуюсь. Родители так воспитали — никогда не скулить», - заявила она.



При этом звезда фильма «Тихий Дон» отметила, что ее смешили жалобы некоторых российских артистов, которые жаловались на маленькие пенсии. По ее словам, им, получающим миллионные гонорары за съемки, должно быть стыдно, пишут «Дни.ру».

