Звезда КВН опроверг популярный стереотип о телеигре

Популярный российский стендап-комик, бывший участник КВН Иван Абрамов не согласился со стереотипом о том, что в «Клубе» участники стали хуже шутить. В шоу «Бес комментариев» он заявил, что в шоу наоборот стало больше актуальных шуток.

По его словам, участники зачастую шутят смешнее, чем их «коллеги» с других телеканалов. При этом Абрамов добавил, что сегодня комики прибегают к шуткам именно на актуальные темы, что важно для зрителей.