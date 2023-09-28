Звезда КВН опроверг популярный стереотип о телеигре

Популярный российский стендап-комик, бывший участник КВН Иван Абрамов не согласился со стереотипом о том, что в «Клубе» участники стали хуже шутить. В шоу «Бес комментариев» он заявил, что в шоу наоборот стало больше актуальных шуток.

По его словам, участники зачастую шутят смешнее, чем их «коллеги» с других телеканалов. При этом Абрамов добавил, что сегодня комики прибегают к шуткам именно на актуальные темы, что важно для зрителей.

«Первый без цензуры?»: В Госдуме разрешили квнщикам «шутки на грани»

Ранее председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев в подкасте «Хроники нового мира» канала RTVI рассказал о шутках в нижней палате парламента. Как отметил Тарбаев, до работы в Госдуме он считал депутатов «безэмоциональными циничными пиджаками». Однако бывший КВНщик встретил «очень много умных интересных людей». По словам депутата, его коллеги шутят так же, как и обычные люди, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ТелевидениеКВН

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