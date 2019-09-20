Звезда балета Сергей Полунин станет гостем Первого московского экологического фестиваля

На фестивале будет работать фуд-корт с экологически чистыми продуктами. Кроме того, любой желающий может обменять пластик, макулатуру, алюминий или стекло на билеты на культурные мероприятия и в Москвариум. Начало фестиваля, который пройдёт при поддержке Департамента природопользования Москвы, Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России, в 13:00.



