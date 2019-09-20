Звезда балета Сергей Полунин станет гостем Первого московского экологического фестиваля
21 сентября в Москве, Парке Горького, стартует Первый московский экологический фестиваль. Его спикерами станут звезды мировой величины: путешественник Фёдор Конюхов, артист балета Сергей Полунин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Гостей фестиваля будут обучать эко-волонтерству. Непосредственно в Парке Горького они смогут применить полученные знания на практике, проведя замеры качества воды и воздуха.
На фестивале будет работать фуд-корт с экологически чистыми продуктами. Кроме того, любой желающий может обменять пластик, макулатуру, алюминий или стекло на билеты на культурные мероприятия и в Москвариум. Начало фестиваля, который пройдёт при поддержке Департамента природопользования Москвы, Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России, в 13:00.
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