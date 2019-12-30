Зюганов знает, как повысить зарплаты россиян. Но ему не позволяют

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и средние зарплаты россиян. Как сообщает АГН Москва, с такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. По его словам, это будет этичным и моральным поступком, а также очень хорошим подарком для жителей страны к Новому году.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН заявил, что у него уже готова программа, которая позволит существенно увеличить благосостояние жителей страны.

«Давайте поздравим россиян с Новым годом и всё сделаем для того, чтобы зарплаты, пенсии и стипендии были удвоены или утроены. А для этого надо принять нашу программу "Десять шагов к достойной жизни". Она предусматривает принятие 12 законов. Один из первых - это национализация минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей. Мы - богатейшая страна в мире. Но это захапали две сотни кланов, которые набивают карманы, обирают граждан и беспощадно эксплуатируют страну и все ресурсы. Но вот не хотят принимать эти важнейшие законы, которые позволят нам всем дать приличную зарплату и нормальные деньги. Не нужно Нилову заниматься популизмом, а нужно поддержать наши законы», — отметил собеседник НСН.