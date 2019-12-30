Зюганов знает, как повысить зарплаты россиян. Но ему не позволяют
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал НСН, что у него есть программа, которая позволит существенно улучшить уровень жизни россиян.
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и средние зарплаты россиян. Как сообщает АГН Москва, с такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов. По его словам, это будет этичным и моральным поступком, а также очень хорошим подарком для жителей страны к Новому году.
В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН заявил, что у него уже готова программа, которая позволит существенно увеличить благосостояние жителей страны.
«Давайте поздравим россиян с Новым годом и всё сделаем для того, чтобы зарплаты, пенсии и стипендии были удвоены или утроены. А для этого надо принять нашу программу "Десять шагов к достойной жизни". Она предусматривает принятие 12 законов. Один из первых - это национализация минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей. Мы - богатейшая страна в мире. Но это захапали две сотни кланов, которые набивают карманы, обирают граждан и беспощадно эксплуатируют страну и все ресурсы. Но вот не хотят принимать эти важнейшие законы, которые позволят нам всем дать приличную зарплату и нормальные деньги. Не нужно Нилову заниматься популизмом, а нужно поддержать наши законы», — отметил собеседник НСН.
Кстати, ранее Олег Нилов также предложил отложить на потом разработку правил по «нравственному» поведению чиновников на новогодних корпоративах. С таким предложением ранее выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он объяснил, что госслужащие — «лицо государства» и появляющиеся в сети материалы об их неэтичном поведении негативно сказываются на имидже государственной власти.В частности, по его мнению, не стоит публиковать в социальных сетях фотографии с праздничных застолий.
11 декабря в Минтруде напомнили госслужащим, что им запрещено получать подарки от подчиненных, в том числе и в нерабочее время.
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