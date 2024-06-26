Зюганов заявил, что на пенсию пока не собирается

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отметивший 26 июня своё 80-летие, в эфире «Первого канала» заявил, что пока не намерен уходить на пенсию.

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По его словам, политики с таким опытом, как у него, должны «служить стране».

«На пенсию не уходят, государственные деятели люди с таким опытом, как у меня, должны служить стране», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Зюганову было присвоено звание«Герой Труда», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПенсионерыПенсияКПРФГеннадий Зюганов

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