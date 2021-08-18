Зюганов раскритиковал планы заменить бумажный паспорт на смарт-карту

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал планы заменить российский паспорт смарт-картой, а также отмену обязательных отметок о заключении брака и наличии детей, сообщает ТАСС.

По его словам, подобные решения являются «полным безобразием». Политик напомнил, что ранее из паспорта «выбросили национальность», что, по его мнению, нельзя делать в многонациональной стране. Теперь же из документа «жену выбросили и детей».

Кроме того, политик отрицательно отнёсся к планам Минцифры РФ к концу 2021 года ввести вместо бумажных паспортов смарт-карту.

«Что касается паспортов - это полное безобразие. Давай, говорят, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку и она будет олицетворять тебя», - прокомментировал лидер КПРФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отметки в российских паспортах о браке и детях будут ставиться по желанию. Позже глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что до конца 2021 года может быть принято решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты.

