Минцифры: Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной
Замену бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Напомним, ранее в среду, 18 августа, стало известно, что решение о замене в России бумажных паспортов на смарт-карты может быть принято до конца года. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметил, что смарт-карта — это удобный формат для хранения всех необходимых сведений, отмечает RT.
Шадаев добавил, что перед Минцифры также стоит задача внедрить копию цифрового паспорта, которую можно будет предоставить в виде QR-кода на телефоне, сообщает телеканал «360».
Между тем, в Госдуме оценили идею по замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. Зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что предложение в целом можно поддержать.
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