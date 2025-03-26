Зюганов предложил навсегда переименовать Волгоград в Сталинград

По мнению политика, переименование позволит вернуть городу «его подлинное имя».

КПРФ не раз выступал с подобным предложением — аналогичный проект постановления был внесен в Госдуму к 70-летию Победы, однако был отклонен.

Город носил название Сталинград с апреля 1925 по 1961 год.

Ранее Волгоградская городская дума приняла решение на сутки вернуть населенному пункту название Сталинград. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

