«Отражает дух»: Переименуют ли Волгоград в Сталинград

«С Волгоградом ситуация уникальная и значима по-другому... Можно найти массу доводов за тот проект или другой… Но в конце концов мы придем к тому, что тема референдума о переименовании города получит какое-то практическое действие. Будет ли при этом позитивный результат, сказать не берусь», - сказал Климанов.

Он также напомнил о переименовании Ленинграда, Свердловска и Кирова.

«Любой город отличается тем, что он имеет свое называние, которое отражает какой-то дух и чаяние того социума, который в этом городе живет и то, как он позиционируется по отношению к другим городам, регионам и на мировом уровне. В нашей стране были разные случаи… Традиционно вспоминают, что было возвращение наименования некоторых городов, как того же Ленинграда и Свердловска. В то же время помним, что референдум о переименовании города Кирова в Вятку привел к отрицательному результату. Многие города решили сохранить те названия, которые им были привнесены в советские годы», - добавил собеседник НСН.

В свою очередь директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью НСН заявил, что переименование Волгограда в Сталинград обернется для города серьезными финансовыми затратами.

«Вопрос переименования повлечет не очень серьезные финансовые затраты в рамках страны, но для Волгограда они будут серьезными», - сказал Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, передает «Радиоточка НСН».

