«Отражает дух»: Переименуют ли Волгоград в Сталинград
Многие города решили сохранить те названия, которые им были привнесены в советские годы, объяснил в эфире НСН Владимир Климанов.
Референдум по вопросу переименования Волгограда в Сталинград с большой вероятностью состоится, однако нельзя утверждать, что его результаты будут положительными, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в интервью НСН.
Ранее Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше. Речь идет о внесении изменений в статью 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». До сих пор действовало положение о том, что в референдуме о переименовании населенного пункта могут участвовать только его жители.
«С Волгоградом ситуация уникальная и значима по-другому... Можно найти массу доводов за тот проект или другой… Но в конце концов мы придем к тому, что тема референдума о переименовании города получит какое-то практическое действие. Будет ли при этом позитивный результат, сказать не берусь», - сказал Климанов.
Он также напомнил о переименовании Ленинграда, Свердловска и Кирова.
«Любой город отличается тем, что он имеет свое называние, которое отражает какой-то дух и чаяние того социума, который в этом городе живет и то, как он позиционируется по отношению к другим городам, регионам и на мировом уровне. В нашей стране были разные случаи… Традиционно вспоминают, что было возвращение наименования некоторых городов, как того же Ленинграда и Свердловска. В то же время помним, что референдум о переименовании города Кирова в Вятку привел к отрицательному результату. Многие города решили сохранить те названия, которые им были привнесены в советские годы», - добавил собеседник НСН.
В свою очередь директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью НСН заявил, что переименование Волгограда в Сталинград обернется для города серьезными финансовыми затратами.
«Вопрос переименования повлечет не очень серьезные финансовые затраты в рамках страны, но для Волгограда они будут серьезными», - сказал Журавлев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, передает «Радиоточка НСН».
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