Зюганов: Первый канал вредит стране

Первый канал вредит России, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом политик заявил в беседе с Telegram-каналом Ura.ru.

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По словам Зюганова, на фоне специальной военной операции РФ на Украине телеканал «показывает 4 часа бойню», однако «не показывает, как можно сплотить людей».

«Военный конфликт требует мобилизационной экономики, мобилизации информационной пропаганды, работы с населением. Ничего этого нет», — подчеркнул политик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПервый КаналГеннадий Зюганов
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