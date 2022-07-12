Зюганов: Первый канал вредит стране
12 июля 202207:49
Первый канал вредит России, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом политик заявил в беседе с Telegram-каналом Ura.ru.
По словам Зюганова, на фоне специальной военной операции РФ на Украине телеканал «показывает 4 часа бойню», однако «не показывает, как можно сплотить людей».
«Военный конфликт требует мобилизационной экономики, мобилизации информационной пропаганды, работы с населением. Ничего этого нет», — подчеркнул политик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru