Зюганов: Первый канал вредит стране

По словам Зюганова, на фоне специальной военной операции РФ на Украине телеканал «показывает 4 часа бойню», однако «не показывает, как можно сплотить людей».

«Военный конфликт требует мобилизационной экономики, мобилизации информационной пропаганды, работы с населением. Ничего этого нет», — подчеркнул политик.

