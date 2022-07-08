Зюганов рекомендовал Путину посетить саммит G20, несмотря на бойкот

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН заметил, что если Россия не поедет на саммит G20, ее автоматически признают «неправой» во всех вопросах.

Президент России Владимир Путин, несмотря ни на что, должен участвовать в саммите G20, чтобы доказывать позицию РФ на мировой арене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

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Ранее стало известно, что на встрече глав МИД G20 участники из США и некоторых стран Евросоюза пытаются всячески бойкотировать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом Зюганов считает, что Россия должна отстаивать свою позицию на международной площадке.

«Что касается мероприятия G20, то в информационный век отсутствующий всегда не прав. Поэтому надо добиваться, участвовать, проводить свою линию. И нам надо доказывать всему миру, что идет системный кризис. Два предыдущих таких закончились двумя мировыми войнами. Я вчера встречался с Владимиром Путиным, мы обсуждали. Он в последнем своем послании четко сформулировал несколько ключевых задач: войти в пятерку ведущих стран, одолеть бедность, остановить вымирание и придерживаться новых технологий. Я - двумя руками за! Но для этого нужен бюджет развития, классное образование, фундаментальная наука», - подчеркнул он.
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Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия остается важным участником международных процессов, несмотря на попытки исключить страну из различных глобальных структур.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСаммит G20Владимир ПутинКПРФГеннадий Зюганов
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