В Госдуме поддержали введение в России дня ЗОЖ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал в эфире НСН, появится ли в стране еще один выходной.
Учредить в России День здорового образа жизни предложил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России.
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал введение праздничного дня ЗОЖ.
«В целом, поддерживаю. Знаю активную жизненную позицию члена общественной палаты Хамзаева, его деятельности в «Трезвой России». Если речь о праздничном дне, то это действительно позволит обратить внимание, какой мы ведем образ жизни. Провести мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. У нас же есть Всемирный день борьбы со СПИДом, День борьбы с онкологическими заболеваниями, профессиональные праздники, день без автомобиля, день без курения… День здорового образа жизни – это пропагандистски правильная идея», - отметил Нилов.
Но выходным днем вряд ли его получится сделать, добавил парламентарий.
«Попытки введения дополнительных выходных сталкиваются с отрицательной позицией правительства. Потому что это дополнительная нагрузка на бюджет. Это потеря заработной платы у тех, у кого сдельная работа. Это нарушение баланса интересов работников и работодателей», - пояснил он.
По данным Росстата, 5% мужчин и 8% женщин в России ведут здоровый образ жизни.
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