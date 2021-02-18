В Госдуме поддержали введение в России дня ЗОЖ

«В целом, поддерживаю. Знаю активную жизненную позицию члена общественной палаты Хамзаева, его деятельности в «Трезвой России». Если речь о праздничном дне, то это действительно позволит обратить внимание, какой мы ведем образ жизни. Провести мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. У нас же есть Всемирный день борьбы со СПИДом, День борьбы с онкологическими заболеваниями, профессиональные праздники, день без автомобиля, день без курения… День здорового образа жизни – это пропагандистски правильная идея», - отметил Нилов.

Но выходным днем вряд ли его получится сделать, добавил парламентарий.

«Попытки введения дополнительных выходных сталкиваются с отрицательной позицией правительства. Потому что это дополнительная нагрузка на бюджет. Это потеря заработной платы у тех, у кого сдельная работа. Это нарушение баланса интересов работников и работодателей», - пояснил он.

По данным Росстата, 5% мужчин и 8% женщин в России ведут здоровый образ жизни.

