СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что сенаторы, совместно с профильными ведомствами, включая Минфин, МВД России, Генеральную прокуратуру и Росалкогольтабакконтроль, работают над разработкой законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за имитацию специальных акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 27 августа было проведено совещание по этому вопросу. Рябухин объяснил, что преступные группы пытаются легализовать свою продукцию, используя поддельные наклейки, которые имитируют федеральные специальные марки, но с припиской «не является федеральной специальной маркой». Эта практика также распространилась на табачную продукцию.