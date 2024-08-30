СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что сенаторы, совместно с профильными ведомствами, включая Минфин, МВД России, Генеральную прокуратуру и Росалкогольтабакконтроль, работают над разработкой законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за имитацию специальных акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 27 августа было проведено совещание по этому вопросу. Рябухин объяснил, что преступные группы пытаются легализовать свою продукцию, используя поддельные наклейки, которые имитируют федеральные специальные марки, но с припиской «не является федеральной специальной маркой». Эта практика также распространилась на табачную продукцию.

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Сенатор добавил, что было принято решение устранить законодательные пробелы, позволяющие незаконную торговлю подакцизной продукцией низкого качества.

Помимо этого, Рябухин сообщил, что разрабатываются законопроекты, касающиеся регулирования оборота метанола. В частности, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для создания эффективной процедуры хранения и уничтожения изъятого метилового спирта и связанных с ним предметов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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