СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что сенаторы, совместно с профильными ведомствами, включая Минфин, МВД России, Генеральную прокуратуру и Росалкогольтабакконтроль, работают над разработкой законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за имитацию специальных акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, 27 августа было проведено совещание по этому вопросу. Рябухин объяснил, что преступные группы пытаются легализовать свою продукцию, используя поддельные наклейки, которые имитируют федеральные специальные марки, но с припиской «не является федеральной специальной маркой». Эта практика также распространилась на табачную продукцию.
Сенатор добавил, что было принято решение устранить законодательные пробелы, позволяющие незаконную торговлю подакцизной продукцией низкого качества.
Помимо этого, Рябухин сообщил, что разрабатываются законопроекты, касающиеся регулирования оборота метанола. В частности, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для создания эффективной процедуры хранения и уничтожения изъятого метилового спирта и связанных с ним предметов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СФ подготовит проект об ответственности за имитацию акцизных марок на алкоголь
- Трейлер новой версии диснеевской «Белоснежки» собрал миллион дизлайков
- Хэмилтон одержал победу во второй практике Гран-при Италии «Формулы-1»
- МАК: Датчики угла атаки стали причиной крушения SSJ-100 под Коломной
- Oasis выпустили расширенную версию «Definitely Maybe» к 30-летию альбома
- В Белгородской области один человек погиб и семь ранены из-за попадания снаряда
- РФ ограничит въезд западным журналистам из-за «террористических пресс-туров» ВСУ
- СМИ: У ВСУ возникли трудности после переброски в Курскую область
- В Пулково заявили, что багаж актрисы Орнеллы Мути задержали в Стамбуле
- Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru