Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России

«Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры, направленные на противодействие... и их конституционная оценка», — отметил глава КС.

По словам Зорькина, у подобной «подвижности» есть пределы, один из них для КС — уверенность в «недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни» в рамках действующего основного закона РФ.

Ранее глава Верховного суда Ирина Подносова заявила, что отмена моратория на смертную казнь в стране — вопрос изменения Конституции, напоминает «Свободная пресса».

