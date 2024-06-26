Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России

Возвращение смертной казни в России при нынешней Конституции невозможно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

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«Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры, направленные на противодействие... и их конституционная оценка», — отметил глава КС.

По словам Зорькина, у подобной «подвижности» есть пределы, один из них для КС — уверенность в «недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни» в рамках действующего основного закона РФ.

Ранее глава Верховного суда Ирина Подносова заявила, что отмена моратория на смертную казнь в стране — вопрос изменения Конституции, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Смертная КазньРоссияКонституционный Суд

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