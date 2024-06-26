Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России
Возвращение смертной казни в России при нынешней Конституции невозможно. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.
«Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры, направленные на противодействие... и их конституционная оценка», — отметил глава КС.
По словам Зорькина, у подобной «подвижности» есть пределы, один из них для КС — уверенность в «недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни» в рамках действующего основного закона РФ.
Ранее глава Верховного суда Ирина Подносова заявила, что отмена моратория на смертную казнь в стране — вопрос изменения Конституции, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%
- Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России
- Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе
- Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
- Киргизия запретила ввоз и реализацию вейпов и электронных сигарет
- В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
- Документальный фильм «Арбенина» о лидере «Ночных Снайперов» выйдет онлайн
- Мэр крымского города Саки ушел в отставку
- Минздрав РФ разрешил клинические исследования нового препарата против ботулизма
- В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru