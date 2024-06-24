Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов

Нападения на церкви и синагоги в Дагестане стали возможны потому, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году не было «серьёзных последствий». Как пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН», об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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По его словам, в таких случаях «реакция государства должна быть только одна».

«Для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим», - заключил политик.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и начали искать евреев среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива. Как сообщает RT, административные аресты, штрафы и другие наказания были назначены 242 участникам беспорядков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДагестанСмертная КазньТеррористыСергей Миронов

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