Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов
Нападения на церкви и синагоги в Дагестане стали возможны потому, что после беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году не было «серьёзных последствий». Как пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН», об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
По его словам, в таких случаях «реакция государства должна быть только одна».
«Для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим», - заключил политик.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября. Собравшиеся ворвались в здание воздушной гавани и начали искать евреев среди пассажиров рейса, прибывшего из Тель-Авива. Как сообщает RT, административные аресты, штрафы и другие наказания были назначены 242 участникам беспорядков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru