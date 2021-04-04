Зоопарк в Китае показывал золотистого ретривера вместо льва

В Китае в зоопарке города Сичан посетителям демонстрировали золотистого ретривера вместо льва. Соответствующее видео снял один из посетителей, сообщает South China Morning Post.

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На клетке с грустной собакой красуется надпись «Лев».

«‎Это африканский лев? Может быть он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает», - говорил за кадром автор ролика.

По словам представителей зоопарка, с клетки, где раньше находился лев, не успели снять табличку.

Для Китая подобные случаи не редки. Иногда собак демонстрируют вместо волков, а в 2013 году китайский зоопарк пытался выдать тибетского мастифа за льва. Такое происходит из-за нехватки животного разнообразия в Китае.

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ФОТО: pixabay.com
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